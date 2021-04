Feira do Canaã em Ipatinga será mantida em sua área original

Reunidos na tarde desta quinta-feira (15), no gabinete do prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, representantes da popular Feira do Canaã e dos poderes Executivo e Legislativo chegaram a um consenso com relação ao espaço a ser utilizado semanalmente e, também, a forma especial para comercialização dos produtos neste tempo de agravamento das contaminações pela Covid-19. Ficou decidido que os feirantes poderão utilizar a área tradicional, na avenida Selim José de Sales, próximo à confluência com a avenida Simon Bolívar, mas com uma configuração reduzida de barracas.

Durante a semana, chegou a ser discutida a possibilidade de transferência da Feira para a avenida Maanaim, sendo inclusive realizado um levantamento de área mais apropriada para as atividades, a partir da medição do espaço convencional das barracas, projetando-se o seu deslocamento para o local.

Contudo, nesta quinta, após análise de técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) com a presença de feirantes, foi definida a continuidade da Feira no local de origem. Como medida para evitar aglomerações e cumprimento de protocolos de distanciamento, os feirantes deverão obedecer uma escala de revezamento, sendo que os escalados poderão utilizar apenas um lado da via.

“Inicialmente, por questão de segurança, a intenção da Administração municipal era transferir temporariamente as atividades, durante a onda roxa, para a avenida Maanaim. Mas dentro da nossa política habitual de diálogo, aceitamos ponderações e revimos esta posição. Os feirantes apresentaram uma proposta que contempla suas demandas e atende os protocolos sanitários, e isso é o mais importante, porque estamos num momento delicado de propagação do vírus”, disse, em nome do Executivo, o secretário de Governo Roberto Soares.

Com o resultado da reunião, fiscais da Sesuma estiveram no local da Feira já na manhã desta sexta-feira (16), a fim de mapear o posicionamento de cada barraca, segundo a nova configuração estabelecida.