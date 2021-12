Nessa terça-feira (14), a Associação Esportiva e Recreativa Usipa, em Ipatinga, realizou a 41ª Festa do Atleta. O tradicional evento aconteceu no ginásio Tokinaka Takahashi e celebrou o desempenho e os ótimos resultados dos atletas ao longo dos doze meses de 2021, ano que marcou o retorno das competições após um longo período sem atividades esportivas.

A noite de homenagens rendeu prêmios a aproximadamente 85 atletas usipenses das modalidades atletismo, futebol, futsal, ginástica artística, hidroginástica, judô, natação e voleibol. A premiação foi entregue aos destaques de cada categoria desses esportes, além do destaque geral de cada departamento esportivo.

A Usipa homenageou também os parceiros do esporte usipense, peças fundamentais para as conquistas dos atletas do clube tricolor Brasil afora. Cada empresa que patrocina e acredita na prática esportiva como transformadora de vidas, ajuda a Usipa a manter sua tradição de formar grandes talentos.

Um desses talentos é a medalhista olímpica, Lucimar Moura. A atleta, que inicou sua vida esportiva na pista Juvenal dos Santos, na Usipa e foi bronze em Pequim 2008, também foi homenageada. Outro momento marcante da celebração foi o acendimento da pira olímpica pelo atleta de voleibol, Arthur Emanuel e sua mãe Wanízia Conceição, evidenciando o fundamental apoio da família aos atletas.

Entre escola de esportes e projetos esportivos, a Usipa conta com aproximadamente 2000 atletas. Graças ao apoio dos parceiros e o excelente trabalho desenvolvido pelos professores, esses atletas aprendem sobre disciplina, trabalho em equipe, respeito ao adversário, dentre outros e se tornam verdadeiros campeões. Dentro e fora dos campos, tablados, tatames, piscinas, pistas e quadras.