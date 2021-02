Frente fria no Sudeste traz previsão de chuvas para Ipatinga

Após um longo período de sol escaldante, o município de Ipatinga deve experimentar nos próximos dias uma pequena trégua no calor, em função de uma frente fria que avança pelo Estado e todo o Sudeste, informa a Defesa Civil, ligada à Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã.

De acordo com os meteorologistas, o sábado (6) será de muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora e uma precipitação estimada em 11mm. A temperatura máxima será de 29 graus.

Para o domingo (7), assim como a segunda-feira (8), a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Estão previstas para os dois dias precipitações pluviométricas de 25mm e 10mm, respectivamente, com temperaturas máximas de 28 graus.

Ainda para a terça-feira (9), há perspectivas de chuva, com precipitação provável de 17mm.

ALERTAS METEOROLÓGICOS

A Defesa Civil de Minas Gerais criou um serviço de alertas meteorológicos pelo celular que é válido para todo o Estado. Para participar, a pessoa deve enviar um SMS com o CEP de onde mora – ou do local de interesse – para o número 40199. A partir do cadastro, os avisos de chuva e outros riscos chegam por mensagem. Em Ipatinga, a Defesa Civil atende pelos telefones 199 e 3829-8475.

Durante chuvas mais fortes, não é aconselhável se esconder ou estacionar carros debaixo de árvores, já que elas estão sujeitas a quedas, dependendo da intensidade dos ventos. Para quem vive em áreas de encostas e morros, é preciso estar atento a qualquer sinal de desabamento ou deslizamento de terra.