A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas da saúde e educação, completa neste 22 de dezembro, 52 anos de uma trajetória marcada pela excelência em assistência à saúde, compromisso com a educação e tratamento humanizado em todas as regiões onde atua, seja no Vale do Aço, em Itabira ou em Cubatão. Neste ano, a entidade que administra cinco unidades hospitalares e o Colégio São Francisco Xavier, anunciou mais um grande projeto, o Hospital Libertas, o primeiro na capital mineira, que está em obras no prédio que abrigava a sede de Usiminas, na região da Pampulha, em Belo Horizonte.

“Nestes 52 anos a Fundação São Francisco Xavier tem caminhado ao lado das comunidades onde atua. Temos a certeza que estamos contribuindo para uma história de eficiência, respeito, credibilidade e carinho com o próximo. E não são poucos os reconhecimentos que temos tido neste período, não só de entidades ligadas à saúde e à educação, como também de nossos parceiros e clientes. Estamos orgulhosos do trabalho de toda nossa equipe que acorda todos os dias com um mesmo propósito: levar dignidade, saúde e educação de alto nível para as pessoas”, comemora Salvador Prado Júnior, diretor-presidente da FSFX.

TRATAMENTO HUMANIZADO

O ano de 2021 será marcado por um ano de desafios, resiliência e também de muitas conquistas. Em plena pandemia do coronavírus, as unidades hospitalares se reinventaram, equipes de saúde se desdobraram em cuidados e atendimentos. Um dos grandes orgulhos de todos os profissionais da saúde da Fundação São Francisco Xavier, tem sido o Projeto O que Importa para você? O projeto, que realiza desejos de pacientes internados há muito tempo nas unidades hospitalares, recebeu diversas premiações. Entre elas, a premiação “Além do Dever para Covid-19”, concedida pela Federação Internacional de Hospitais (IHF).

“São desejos simples como receber uma visita de um parente, de um amigo pet, tocar um instrumento, tomar um banho de sol ou uma dieta especial, seja comer um doce, chupar uma laranja. A realização destes desejos pôde aumentar a autoestima de quem estava no ambiente hospitalar”, comenta Salvador Prado Júnior. Neste ano, para comemorar o aniversário do projeto mundial, a FSFX realizou o casamento de uma paciente da hemodiálise. Toda a cerimônia foi realizada com os protocolos de segurança para a Covid e emocionou a todos.

EXCELÊNCIA DA SAÚDE

Neste ano também, o Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, conquistou mais um reconhecimento. A unidade hospitalar recebeu o “Prêmio Excelência da Saúde” concedido pela Revista Healthcare Management. A certificação destacou hospitais, operadoras de saúde e grupos empresariais que mais se destacaram nos últimos 12 meses.

O HMC foi destaque entre as instituições de saúde que alcançaram alta performance em sua gestão e sobressaíram em tecnologia.

ODONTOLOGIA

Em outubro mais uma celebração para a Fundação São Francisco Xavier. O Centro de Odontologia Integrada (COI), em Ipatinga completou 40 anos de serviços de excelência prestados à comunidade. Pioneiro em Minas Gerais a obter a certificação ISO 9001 entre as instituições odontológicas, segue promovendo com eficiência a saúde bucal em contextos cada vez mais competitivos e desafiadores.

“Temos muito a comemorar. Oferecemos o que há de melhor na área da saúde bucal, com tecnologia, know-how e expertise de uma equipe espetacular. É claro que também passamos por desafios como a pandemia da Covid-19. No ano passado, os tratamentos foram interrompidos por três meses. Mesmo diante desse cenário, o COI foi capaz de contornar as dificuldades com boa performance e garantir bons resultados”, comenta a Coordenadora do Centro de Odontologia Integrada, Cássia Maria de Araújo Lopes.

EDUCAÇÃO

O Colégio São Francisco Xavier teve um ano importante no reconhecimento de sua expertise em educar pessoas para a vida. Projetos, planejamentos e ainda premiações de alunos ratificaram a excelência da Fundação Educacional São Francisco Xavier na educação.

Neste ano, o Colégio participou do Projeto de Alfabetização. O projeto foi responsável pelo apoio na alfabetização de alunos do segundo ano do ensino médio de escolas da rede municipal de Ipatinga que sofreram impacto na pandemia.

Em 2021, mais uma vez, estudantes da instituição mostraram seus conhecimentos e talentos e conquistaram a Olimpíadas Nacional de Ciências. Foram três medalhas de ouro, uma de prata e três de bronze. Além da Olimpíada de Ciências, alunos do 6º e 7º ano do ensino fundamental do Colégio foram os grandes vencedores do Concurso de Desenhos e Redação, promovido pelo Rotary Club de Ipatinga.