Na manhã desta terça-feira (7), a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) promoveu um café de confraternização com a imprensa do Vale do Aço. Além de toda a equipe de Comunicação da FSFX e gestores da Fundação Educacional São Francisco Xavier, estiveram presentes representantes de 21 veículos de comunicação da região.

Na oportunidade, foram feitos agradecimentos aos profissionais pela parceria durante o ano de 2021, e a superintendente da Fundação Educacional São Francisco Xavier, Solange Liége dos Santos Prado apresentou um balanço das atividades e os principais projetos da Fundação Educacional, bem como destaques da Instituição.

Direcionados por uma aluna do colégio, os convidados ainda realizaram um tour pelas dependências do CSFX e finalizaram a visita com um brunch especial.