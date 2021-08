FSFX lança Programa de Integridade e novo Código de Ética e Conduta

No dia 27 de agosto, foi realizado o lançamento do Programa de Integridade e do novo Código de Ética e Conduta da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) e Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX), em Ipatinga. A cerimônia foi transmitida no canal do Youtube da Fundação São Francisco Xavier. Estiveram presentes, membros do Conselho Curador e gestores da Fundação.

O lançamento contou com uma palestra ministrada pela advogada Roberta Codignoto, e pela enfermeira Vivian Andrade, que juntas, abordaram de forma simples, leve e dinâmica, temas como ética e os pilares do Programa de integridade da FSFX.

O Código de Ética e Conduta da FSFX é um orientador da convivência, das relações e estabelece as regras e os princípios éticos que traduzem as diretrizes da Instituição, sendo um norteador das ações esperadas de todos os colaboradores e das pessoas que se relacionam com a Instituição.

De acordo com o presidente do Conselho Curador da FSFX, César Bueno, o momento é de comemoração. “Estamos conseguindo prover a Fundação nas melhores práticas e definir de forma muito clara o que esperamos de conduta de nossos profissionais: Integridade e ética. Palavras que norteiam as discussões em toda a sociedade. Agradeço e parabenizo a toda a equipe da Fundação São Francisco Xavier pelo programa, empenho e excelente resultado que estamos alcançando”, destacou o Presidente do Conselho.

“A Fundação São Francisco Xavier, há mais de 50 anos, vem trabalhando e deixando um legado de ética para as pessoas e para a comunidade. Acredito que isso reflete na nossa missão de promover a saúde e educação. Temos a oportunidade de usufruir do conhecimento e sermos protagonistas e multiplicadores do Código de Ética e Conduta, que foi construído por todos os colaboradores, Diretoria e pelo Conselho. Uma oportunidade de sermos exemplo dentro e fora da Instituição e perenizar a continuidade da FSFX ao longo dos anos”, comentou o diretor-presidente da FSFX, Salvador Prado Júnior.