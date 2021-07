Fundação Aperam abre vagas para programa Futuro do Trabalho

A Fundação Aperam Acesita está com vagas abertas até o dia 6 de agosto para o programa Futuro do Trabalho. A iniciativa tem como objetivo contemplar jovens meninas ou que se identificam com o gênero, de 15 a 20 anos, que tem interesse em conhecer possibilidades de projetar sua carreira dentro das novas perspectivas do mercado. Os encontros serão realizados nos dias 13,16, 18 e 20 de agosto, sempre no horário das 15h às 16h30.

O Futuro do Trabalho é um programa de aprendizagem prática, 100% online (Google Meet) e gratuito, para que jovens conheçam as carreiras de alto crescimento, desenvolvam habilidades socioemocionais e definam suas preferências ao escolher uma carreira.

O programa será dividido em quatro módulos: 4ª Revolução Industrial (Transformações do mundo e cenário atual); A Nova Economia (Tipos de empreendedores, profissões do futuro e STEM); Habilidades Socioemocionais (Importância destas habilidades na Nova Economia); A um passo do emprego (Habilidades pessoais, entrevista de emprego, network e ética) e Prioridades do Trabalho (Prioridades pessoais para o futuro).

De acordo com a analista de projetos da Junior Achievement – MG, Bruna Dolabella, o programa vem de encontro com as necessidades do mercado num futuro próximo. “Diversas cidades aplicam o Futuro do Trabalho, e independente da região, uma coisa que não podemos negar é o avanço da tecnologia e a mudança que acontece no mercado devido aos novos processos que vão surgindo”, relata.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio do link http://bit.ly/FuturodoTrabalhoVA. Mais informações podem ser esclarecidas via Whatsapp por meio do telefone 31 9 9102.6211.

O programa Futuro do Trabalho é realizado por meio de uma parceria da Fundação Aperam Acesita juntamente com a JÁ-MG. “Essa é uma maneira de fomentar e impulsionar a atuação das mulheres no mundo do trabalho. É uma forma de capacitá-las desde novas, vislumbrando oportunidades no mercado de trabalho, garantindo um lugar que é delas e que deve ser cada vez mais ocupado de forma diversa”, comenta o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

JUNIOR ACHIEVEMENT MINAS GERAIS

A Junior Achievement Minas Gerais é uma organização que oferece programas de empreendedorismo para crianças e jovens do Estado. Hoje, a JÁ-MG trabalha para preparar os jovens para o futuro do trabalho por meio de programas de empreendedorismo, educação financeira e preparação para o mercado de trabalho.