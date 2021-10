Fundação Aperam Acesita inicia projeto “Celebrando o Dia do Idoso”

A Fundação Aperam Acesita dá início ao projeto “Celebrando o Dia do Idoso”. A iniciativa marca a retomada híbrida das atividades realizadas com a terceira idade neste mês em que se comemora o Dia Mundial do Idoso.

A programação começa amanhã (7), às 14h, por meio de um webinar dedicado ao tema Saúde Integral. O evento contará com a presença da psicóloga Adelma Fernandes, que apresentará a palestra Promovendo a vida – Escrevendo uma história de superação. Será transmitido ao vivo por meio do Youtube Aperam no Brasil.

O objetivo do conteúdo é conscientizar sobre a capacidade potencial das pessoas de se adaptar a novas situações. “Motivar o público a cultivar pensamentos positivos e a investir em atitudes de superação também são propósitos da atração. O momento em que estamos vivendo tem provocado uma série de mudanças. Você já parou para pensar quais atitudes executar? Quais ações promover para viver uma vida de superação? Sobre essas perguntas é que vamos dialogar nesse webinar”, adianta a psicologa Adelma, formada pela Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), pós-graduada em Recursos Humanos pelo Unileste, Master Practitioner em PNL e Personal Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. A profissional atua com psicologia clínica, treinamentos, palestras e consultoria comportamental em organizações.

A programação do projeto “Celebrando o Dia do Idoso” segue no dia 21 de outubro, às 14h, com o início das atividades presenciais por meio do Arte na Praça, no Sodalício Tio Questor, com apresentações culturais música, dança, teatro com os idosos os Programas Humanizar e Andanças, sorteio de brindes e homenagens. Do dia 25 a 28 de outubro, será desenvolvida uma programação itinerante em diversos pontos de Timóteo. A entrada é gratuita, mediante apresentação do cartão de vacina. Os ingressos podem ser retirados nas coordenações dos programas Andanças, Humanizar e Asas, ou ainda nos Cras de Timóteo – Centros de Referência da Assistência Social.

O presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, sublinha que o envelhecimento ativo é a chave para promoção da qualidade de vida e bem-estar. “A proposta desse evento é trabalhar com uma abordagem acolhedora dos sentimentos experimentados pela vivência em um momento difícil, mas com uma mensagem positiva, em resposta aos impactos provocados pela pandemia. O idoso com autonomia e inserido em sua comunidade, pode viver esta etapa da vida como uma experiência renovadora, positiva e compartilhada com as outras gerações”, destaca, acrescentando em seguida que “para alcançar qualidade de vida, é importante que os idosos se mantenham ativos, participantes e integrados na sociedade onde vivem”.

O projeto “Celebrando o Dia do Idoso” é uma iniciativa da Fundação Aperam Acesita, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Timóteo, Conselho Municipal do Idoso e Associação de Assistência Social (Asas). A atividade integra ainda o Programa de Inclusão com Diversidade desenvolvido pela Aperam, que tem como objetivo ampliar a representatividade e a pluralidade de sua equipe interna, reforçando os valores de respeito às diferenças.

PROGRAMAÇÃO

Webinar

Quinta (7/10), às 14h, Canal do Youtube Aperam no Brasil

Abertura do evento com palestra “Promovendo a vida – Escrevendo uma história de superação – psicóloga Adelma Fernandes

Arte na Praça

– Segunda-feira (25/10), às 19h – Praça 29 de Abril (avenida Jorge Dias Duarte, Santa Cecília)

– Terça-feira (26/10), às 19h – Praça 1º de Maio (Centro Norte)

– Quarta-feira (27/10), às 19h – Quadra do Alvorada (rua Rio São Francisco, Alvorada)

– Quinta-feira (28/10) às 19h – Quadra do Recanto Verde (rua Angico, 250, Recanto Verde)

Serviço para terceira idade

O município de Timóteo conta com iniciativas que buscam promover o bem-estar das pessoas na terceira idade. Para os interessados, seguem programas para informações sobre as atividades realizadas.

PROGRAMA ANDANÇAS

Realizado pela Fundação Aperam Acesita em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo (AAPT) e a Prefeitura de Timóteo (PMT), o Programa Andanças tem o objetivo de promover a participação, integração, socialização e a capacitação/formação das pessoas da 3ª idade, levando-as a uma leitura consciente da sociedade, para que se situem em seu espaço e partam para o exercício da liberdade em busca de novos caminhos e da melhoria da qualidade de vida. Dessa forma, diversas ações são desenvolvidas pela iniciativa: práticas alternativas de saúde (hidroginástica, natação, alongamento, dança), seminários de saúde; eventos temáticos; ciclo de palestras; grupo de coral e seresta; teatro; encontros reflexivos; e encontros pedagógicos. Mais informações pelo telefone (31) 3848-4940.

PROGRAMA HUMANIZAR

Voltado para a terceira idade, o Programa Humanizar conta com cerca de 1.300 participantes com idade acima de 50 anos, em 15 núcleos espalhados pelas sete regionais da cidade de Timóteo. A iniciativa proporciona a melhoria da qualidade de vida dos idosos a partir do bem-estar físico, social e emocional dos participantes. Mais informações pelo telefone 3847-4769.

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ASAS)

A Associação de Assistência Social (Asas) realiza projetos voltados aos idosos. O Conviver na terceira idade é uma das iniciativas realizadas pela Associação, com o intuito de promover a convivência dos grupos por meio de atividades físicas. O projeto intergeracional Roda da vida, que contempla idosos e adolescentes, tem como foco potencializar a interação entre as gerações, trabalhando temas referentes aos processos de envelhecimento, a fim de combater preconceitos e tabus da sociedade em relação ao envelhecimento. Rodas de conversas e dinâmicas em grupos compõem as ações do projeto.

A Asas ainda trabalha o Equipamento Solidário, que consiste no empréstimo de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, andadores, entre outros equipamentos para quem não têm condições financeiras para adquirir esses itens sem a colaboração de outras pessoas. Os interessados em conhecer mais a Associação de Assistência Social (Asas) podem fazer contato pelo telefone (31) 9 8573-9296.