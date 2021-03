Fundação Aperam Acesita retoma capacitações profissionais com o Senar

A Fundação Aperam Acesita retoma as atividades em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Minas). Nos dias 18 e 19 de fevereiro, foi realizado o curso de Trabalhador de Manutenção de Roçadeiras. Os cursos, que estavam suspensos de março a outubro de 2020 foram retomados com todos os protocolos recomendados pelas organizações de saúde.

Nas próximas semanas, serão ministrados os cursos de Operador de Motosserra/Operação e Manutenção, Adestrador de animais/ Doma Racional de Equídeos e Produção Artesanal de Conservas, Condimentos e Produtos Derivados do Tomate.

“Estudamos junto ao Senar as possibilidades da realização das atividades presencialmente de forma a preservar a saúde e segurança de todos. Com isso, algumas medidas foram adotadas como a diminuição do número de alunos por curso, a obrigatoriedade do uso de máscara, a disponibilização de álcool gel, além de priorizar os espaços abertos como sala de aula”, destaca o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

No último mês, foi realizado o curso de Trabalhador de Manutenção de Roçadeiras, no Centro de Educação Ambiental da Aperam – Oikós, dando início às atividades da Fundação, em parceria com o Senar Minas. O instrutor de formação profissional, Wandeir dos Santos Vieira, ministrou 16 horas de curso. “A volta das atividades de treinamento Senar e Fundação Aperam Acesita está sendo de grande importância para a formação dos participantes das atividades exercidas. Trabalhamos cada participante no desenvolvimento e formação do profissional em manutenção e operação, atento principalmente à postura e à segurança no trabalho, em grupo ou individualmente”, pontua Wandeir.

Serviço:

Senar Minas

O Senar Minas (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional de Minas Gerais) desenvolve capacitações profissionais e promoção social do produtor, do trabalhador rural e seus familiares.