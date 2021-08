Fundação Aperam em parceria com o Sebrae, abre vagas para o programa Trilha Delas

A Fundação Aperam Acesita, em parceria com o Sebrae, abre vagas para mulheres empreendedoras interessadas em se capacitar por meio de encontros on-line do programa Trilha Delas. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino a partir de trocas coletivas e consultorias individuais.

O Programa busca valorizar as competências, comportamentos e habilidades das mulheres, difundindo e profissionalizando o empreendedorismo feminino. A iniciativa conta com uma série de eventos ricos em conteúdo, desenvolvido exclusivamente para as mulheres empreendedoras, onde serão trabalhadas habilidades comportamentais, finanças e ferramentas digitais para tornar seu negócio cada vez mais sustentável.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 27 de agosto, por meio dos telefones 33 98827.5295 e 33 3516.3636. As vagas são limitadas. O programa terá início no próximo dia 1º de setembro.

Para o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, o Trilha Delas é uma forma de investir em iniciativas que fomentem o desenvolvimento econômico das áreas onde a Aperam atua. “Estamos realizando a segunda turma do Trilha Delas em parceria com o Sebrae no Vale do Aço e no Vale do Jequitinhonha, como uma estratégia para potencializar e ofertar ferramentas úteis a essas empreendedoras que enfrentam muitos desafios, aliando diversas atividades ao mesmo tempo e gerenciando seu próprio negócio”, conclui.

AGENDA E TEMAS

– Inova delas

1º de setembro, das 19h30 às 21h

– Estratégias financeiras

8 de setembro, das 19h30 às 20h30

– Soft skills e habilidade empreendedoras

15 de setembro, das 19h30 às 21h

– MEI: O que é preciso saber?

22 de setembro 19h30 às 20h30

– Consultorias financeiras (1h por empresa)

27 a 30 de setembro

25 a 30 de outubro

– Instagram, Facebook e Whatsapp para negócios

05 e 06 de outubro, das 19h às 22h

– Consultorias de marketing digital (1h por empresa)

27 a 30 de setembro

25 a 30 de outubro