A magia já tem hora e data para transformar a cidade de Timóteo em um grande sonho de Natal. A tradicional programação da Fundação Aperam Acesita será aberta no próximo dia 1º, com a inauguração da decoração natalina da fachada do prédio histórico com o show do acendimento das luzes a partir das 19h30. A programação natalina da Fundação Aperam Acesita este ano integra o calendário do “Seminaluz 13ª edição – Mostras Culturais”, projeto patrocinado pela Aperam, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e conta com o apoio da Cênika Eventos, com a realização do Seminaluz, Hibridus Dança e com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult).

Serão acendidas 120 mil micro-lâmpadas, além dos 180 refletores e leds. Além do espetáculo de luz, cor e brilho, a decoração contará com um presépio montado na parte externa do prédio e do Espaço Papai Noel, próximo da locomotiva. Nesse local, um bom velhinho medindo 2.50 metros de altura permanecerá estático para que o público faça fotos e vídeos ao seu lado. Será permitida a entrada de uma família por vez com o uso de máscara.

“Além da programação divulgada, estamos reservando surpresas para esse momento tão especial. A população irá se encantar na noite em que as luzes serão acesas. Vamos nos emocionar juntos”, adianta o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

Durante o mês, aos fins de semana, a população ainda poderá conferir algumas aparições do Papai Noel na fachada da Fundação, bem como apresentações de duetos musicais.

Outras novidades da programação de Natal são um novo formato itinerante da Cantata de Natal da Fundação, interpretada pelo Coral Infantojuvenil Aperam, e que poderá ser assistida em vários pontos da cidade. O espetáculo musical percorrerá os bairros de Timóteo entre os dias 10, 11, 12, 18 e 19 de dezembro. O novo formato está sendo realizado devido aos protocolos impostos pela pandemia.

No dia 10, um trenzinho levará todo o grupo para percorrer os bairros Garapa, Serenata, Quitandinha, Cruzeirinho, Olaria e Novo Horizonte, fazendo uma parada na pracinha do Olaria, onde acontecerá uma mini-apresentação. No dia 11, será a vez do Coral percorrer a pracinha Funcionários, pracinha Coliseu Timirim, Primavera e Ana Rita, com parada na praça Vinte Nove de Abril. No domingo (12), a Cantata Itinerante chega ao bairro Cachoeira do Vale e depois segue para a praça do Coreto, onde também irá fazer uma parada. A programação retorna no dia 18, passando pelos bairros Bromélias, Alvorada, São Cristóvão, Timotinho, Novo Tempo e Ana Moura, com uma nova parada na praça do Coreto. A programação da Cantata se encerra no dia 19, percorrendo os bairros Vila dos Técnicos, Santa Maria, Eldorado, Alegre e Limoeiro, realizando a parada no Recanto Verde, próximo da Igreja Católica.

No dia 23, o público ainda poderá conferir uma apresentação especial do Coral por meio das redes sociais da Aperam no Brasil, a Cantata Virtual, com a interpretação de repertório natalino e intervenções teatrais.

A decoração de Natal fica em cartaz até o dia 31 de dezembro.