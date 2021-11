Após iluminar sua fachada de rosa durante o mês de outubro em sensibilização a campanha no combate ao câncer de mama, a Fundação Aperam Acesita, em Timóteo, reflete agora a cor azul no prédio histórico, em apoio à campanha de conscientização e prevenção do câncer de próstata.

“Por meio da iluminação apoiamos a campanha ‘Novembro Azul’, trazendo um alerta sobre a importância do cuidado com a saúde, desta vez, a masculina. Essa é uma forma de buscar a atenção dos homens no diagnóstico precoce do câncer de próstata, um dos mais frenquentes entre os homens brasileiros”, relata o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino.

A campanha nacional Novembro Azul tem como mote incentivar e promover a conscientização em prol da saúde masculina. Devido ao preconceito que envolve o exame, muitos homens são diagnosticados quando a doença já está em estados mais avançados, o que leva a uma alta taxa de óbitos. Quando identificado em fase inicial o câncer de próstata tem altos índices de cura.

O movimento Novembro Azul, surgiu na Austrália, em 2003, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, realizado no dia 17 de novembro. Como tradição, muitos monumentos em torno de todo o mundo aderem iluminações com a cor como uma maneira diferente de chamar a atenção dos homens para o assunto.