Globo bate recorde de prejuízo, revela Eduardo Bolsonaro

A Rede Globo voltou a ser assunto nas redes sociais. Após divulgação dos resultados financeiros do primeiro semestre de 2021, se percebeu um grande prejuízo da emissora. Em 2020, sem gravações por conta da pandemia, o grupo tinha tido uma perda de R$ 51 milhões na primeira metade do ano, já em 2021, este valor aumentou para R$ 114 milhões. Desde o início de 2019 a emissora vem perdendo direitos de transmissões esportivas em sequência.

Em rede social, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou post onde revela o recorde de prejuízo acumulado pela emissora. As informações são de um relatório da própria emissora.

De acordo com as informações reveladas por Eduardo Bolsonaro, a Rede Globo mostra uma queda de R$ 814 milhões no lucro da emissora apenas no primeiro semestre de 2021. Além disso, no último semestre a empresa teve um prejuízo de R $114 milhões.

Por fim, vale lembrar que além de queda de faturamento a emissora vem perdendo diversos artistas e também direito de transmissões de eventos esportivos como Libertadores da América, Copa América e Champions League. Além disso, Eduardo Bolsonaro ainda deixou uma mensagem finalizando o post: “É isso que acontece quando fecha a torneira do dinheiro público.” escreveu o deputado.

Fonte: News Atual