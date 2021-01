Globo começa a cobrar café da manhã de funcionários e gera pânico

Não é de hoje que a Rede Globo vem adotando medidas para cortar custos: demissão de atores renomados, novelas com produções mais enxutas e reaproveitamento de equipes. O alvo da vez são os funcionários que trabalham de madrugada na emissora carioca. Em comunicado, o canal anunciou que o café da manhã passará a ser cobrado.

No comunicado, a Globo informa que “como parte da revisão que vem sendo feito nos processo de alimentação da Globo, a partir de 3h desta quinta-feira (7), o lanche oferecido aos colaboradores que trabalham no turno da madrugada terá algumas mudanças”. Ainda na nota, a emissora informa que os funcionários arcarão com os valores.

Uma das opções oferecidas é de um sanduíche mais uma bebida quente no valor de R$ 5. Por mês, a conta sai a R$ 100, o que para a maioria dos funcionários não é viável. A decisão da emissora causou pânico entre os colaboradores.

Na nota espalhada pelos corredores, a Globo diz que a decisão foi tomada para os funcionários “terem mais opções” e que, por causa disso, “parcerias foram fechadas com novos fornecedores”. A justificativa do canal não foi bem aceita e está gerando burburinhos.

(Com informações Metrópoles)