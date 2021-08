Governadores de 13 estados não assinam nota em defesa de ministros do STF

Governadores de 13 estados brasileiros não assinaram a nota divulgada nesta segunda-feira (16) em defesa do Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa de prestar apoio aos ministros do STF é uma atitude de governadores de esquerda e opositores ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

Não endossaram o manifesto os governadores Gladson Cameli (PP) do Acre, Wilson Lima (PSC) do Amazonas, Ronaldo Caiado (DEM) de Goiás, Mauro Mendes (DEM) do Mato Grosso, Reinaldo Azambuja (PSDB) do Mato Grosso do Sul, Romeu Zema (Novo) de Minas Gerais, Helder Barbalho (MDB) do Pará, Ratinho Júnior (PSD) do Paraná, Cláudio Castro (PL) do Rio de Janeiro, Coronel Marcos Rocha (PSL) de Rondônia, Antonio Denarium (Sem Partido) de Roraima, Carlos Moisés (PSL) de Santa Catarina e Mauro Carlesse (PSL) do Tocantins.

O manifesto foi divulgado após mensagem publicada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no último sábado (14), no Twitter. Bolsonaro disse que pretende apresentar pedidos de impeachment contra os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, nesta semana.

Fonte: Portal Novo Norte