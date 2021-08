Governo Federal apresenta campanha de prevenção ao uso de drogas por crianças e adolescentes

Os ministérios da Cidadania e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) assinaram acordo de cooperação técnica junto à instituição Cruz Azul para a criação da campanha Refeições em Família. A ação pretende fortalecer os laços familiares e, assim, atuar na prevenção ao uso de drogas por crianças e adolescentes.

A campanha visa fortalecer a instituição da família, no objetivo de orientar os pais e estimular o hábito de que as refeições sejam feitas em conjunto, com pais, filhos e responsáveis. Estudos científicos apontam a refeição em família como forte fator protetor e preventivo ao uso de substâncias psicoativas pelos jovens, além de reduzir a incidência de doenças como depressão e favorecer o diálogo, melhor rendimento escolar e desenvolvimento de habilidades emocionais para esse público.

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu a pauta. “A família tem que estar junta, reunida, conversando, e isso nós estamos perdendo. A modernidade e as necessidades hoje nos impõem um afastamento, portanto, a gente traz a campanha para propor esse diálogo. Eu acredito que vai dar muito certo, é uma mudança e um chamamento para sacudir a sociedade. É um momento de aprendizado, de fortalecimento”, observou.

O secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas (Senapred), Quirino Cordeiro, assinou o acordo. A Senapred estará à frente da ação junto à Secretaria Nacional da Família do MMFDH. “Existe uma série de estudos mostrando que o fortalecimento dos vínculos familiares é um fator importante de proteção ao uso das drogas. Por conta disso, o Governo Federal está investindo nessa ação, na prevenção ao uso de substâncias que muito mal têm causado para a nossa sociedade”, apontou o secretário.

A instituição Cruz Azul, um dos braços da campanha, já possui outras parcerias com o Governo Federal na área de prevenção às drogas e recuperação de pessoas com dependência química, e apoio às famílias, além de compor a Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas. “Nós cremos realmente que devemos atuar na prevenção, para que as pessoas não tenham que passar pelo trauma e todos os problemas decorrentes da dependência química. Esse resgate é uma parte do elo da família, e ele tem um valor terapêutico, educativo, afetivo de vínculos poderoso”, destacou o presidente da Cruz Azul, Rolf Hartmann.

A campanha se insere na nova Política Nacional sobre Drogas, instituída em 2019, que dita o planejamento de ações conjuntas de cuidados ao dependente químico e a seus familiares, além da promoção da abstinência e incentivo a campanhas educativas contra as drogas.

Com informações do Ministério da Cidadania