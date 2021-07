Guerreiros Voluntários de Ipatinga confirmam ato pelo voto impresso

O Vale do Aço participará do movimento nacional pró-voto impresso auditável e com contagem pública, no próximo dia 1º de agosto. A confirmação foi feita pela coordenação geral do grupo Guerreiros Voluntários B38 Vale do Aço. A proposta é que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, vistam-se de amarelo e se concentrem na área da Maria Fumaça, no Novo Centro de Ipatinga, a partir das 9h.

De acordo com Joel Souto, integrante da coordenação, o objetivo é apoiar a PEC 135/2019, que deverá ser apreciada pela Comissão Especial na primeira quinzena de agosto. ‘’Na votação em plenário, vamos acompanhar a posição de cada deputado federal, principalmente aqueles votados na nossa região. As nossas redes sociais já estão em alerta máximo’’, revelou.

Ele disse que, além do Guerreiros Voluntários, outros grupos conservadores como o Direita Minas, Frente Vale do Aço, VAR – Movimento Vale do Aço nas Ruas e União Juventude Patriota também irão monitorar os parlamentares. ‘’A mudança de posição dos partidos acendeu a luz amarela dos grupos que se uniram em torno do tema. O nosso voto tem que ser respeitado da urna ao resultado final. É isso que fortalece e consolida a democracia’’, concluiu Joel Souto.

ENTENDA A PROPOSTA

Proposta de Emenda Constitucional (PEC 135/2019), apresentada no Congresso pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), instaura o voto impresso nas eleições já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas tem encontrado resistência na Comissão Especial sob a relatoria do deputado Filipe Barros (PSL/PR).

Pela PEC, a partir da Eleição 2022 os números que o eleitor digitar na urna eletrônica serão impressos e os papéis depositados de forma automática numa urna de acrílico. Em caso de acusação de fraude no sistema eletrônico, os votos em papel poderão ser conferidos manualmente pela Justiça Eleitoral.