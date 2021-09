Habitação convoca suplentes do Programa Minha Casa, Minha Vida em Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga informa que foi prorrogado o prazo para entrega das documentações dos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) – Empreendimento Planalto I e II, para análise da Caixa Econômica Federal (CEF). Nesta etapa estão sendo convocados apenas os suplentes, enquadrados pela Caixa como compatíveis e relacionados aos números 848 a 991, classificados conforme ordem de sorteio, critérios e requisitos. O processo refere-se aos 496 apartamentos em construção nos residenciais.

Funcionários do Departamento de Habitação irão receber e dar encaminhamento à documentação das pessoas que constam na listagem publicada no Diário Oficial do Município do dia 31 de agosto. Os convocados também serão comunicados por correspondência sobre a data e horário que devem comparecer ao andar térreo do prédio da Prefeitura entre os dias 15 a 23 de setembro, de 8h às 10h e de 13h às 15h.

SUBSTITUIÇÃO DE TITULARES

Os beneficiários indicados na condição de suplente ocuparão as vagas dos titulares que não comprovaram a documentação e que foram desclassificados do processo de seleção.

A Secretaria de Planejamento ressalta que o sorteio foi realizado com base nos dados do Cadastro Único/CadÚnico da Secretaria Nacional de Assistência Social, observando o sistema de cotas para Idoso e Pessoa com Deficiência, critérios e requisitos de situações alegadas pelo cadastrado do CadÚnico.

Caso o candidato não possa comparecer na data e horário determinados na correspondência, deve entrar em contato com o Departamento de Habitação pelos telefones 3829-8182 ou 3829-8415.