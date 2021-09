HMC é reconhecido pela humanização e segurança no atendimento aos pacientes

Seguindo uma tendência no setor de saúde, o Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), braço social da Usiminas nas áreas de saúde e educação, tem investido em iniciativas e projetos que buscam agregar mais tecnologia às suas soluções de saúde, com foco na humanização e segurança para os pacientes e seus acompanhantes. Um reconhecimento desse esforço foi o prêmio Health-IT 2021, na categoria Cases de Sucesso – Hospital Digital.

A cerimônia de entrega da premiação aconteceu nesta semana, durante o Fórum Health-IT, em São Paulo. O prêmio é um reconhecimento aos profissionais, empresas, cases e marcas que mais se destacaram no último ano no setor de Saúde.

“Temos muito orgulho do Hospital Márcio Cunha ser reconhecido como uma das referências no campo da tecnologia. Isso demonstra o nível de maturidade no uso da Tecnologia da Informação em nossa assistência à saúde, alinhado ao propósito de entregar valor para nossos pacientes. Continuamos firmes no desenvolvimento de novas soluções buscando a excelência e incentivando a simplicidade e a inovação”, afirmou, o diretor de Hospitais da FSFX, Dr. Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

Outro exemplo do empenho da Fundação na busca de soluções que tragam mais tecnologia para a área de saúde é o Programa InovaAI Ideias e Desafios. A iniciativa reúne estratégias e ações com foco total em inovação e abertura ao novo. O objetivo principal é criar uma cultura com novas formas de pensar, agir e de enxergar os processos de transformação cultural e digital. O trabalho é uma parceria com o setor de inovação da Usiminas, instituidora da FSFX.

A FSFX também está investindo em inteligência artificial para identificação e prevenção de patologias, de forma a mapear toda a jornada do paciente. “As empresas da área de saúde estão de olho em adquirir soluções que já venham com AI embarcada, de forma a aperfeiçoar sua força de trabalho. Com a ampliação dos casos de uso e aplicações dessa tecnologia, a FSFX busca parcerias com startups e HUBS de inovação aberta com objetivo de desenvolver e buscar novas soluções fortalecendo a interação com o ecossistema de inovação”, explica o diretor.

SOBRE A FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

A Fundação São Francisco Xavier, braço da Usiminas nas áreas de Saúde e Educação, é uma entidade beneficente de assistência social, reconhecida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Atuando desde 1969, a FSFX conta com mais de 6.500 colaboradores e está presente em seis estados brasileiros. Administra cinco unidades hospitalares, em Ipatinga, Timóteo e Itabira (MG) e em Cubatão (SP), com uma gestão marcada pela responsabilidade, pela oferta de atendimentos de excelência e pelas melhores práticas de segurança, além de contabilizarem mais de 70% de seus atendimentos feitos a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Fundação é responsável, ainda, pela operadora de Planos de Saúde Usisaúde, o Centro de Odontologia Integrada e o Serviço de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente – Vita. Na área de educacional, o Colégio São Francisco Xavier, unidade precursora localizada em Ipatinga, é referência em Educação na região, com cerca de 3 mil alunos, da educação infantil à graduação.