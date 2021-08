HMC I tem mais vagas disponíveis após melhoria no estacionamento

Com o aprimoramento do estacionamento da Unidade I, do Hospital Márcio Cunha (HMC), já é possível perceber as melhorias no local como a maior e melhor circulação da população que necessita de atendimento de urgência e emergência, além da disponibilidade e organização das vagas preferenciais e de idosos.

Agora, com a mudança implantada, por meio do controle das vagas preferenciais, idosos e portadores de necessidades especiais conseguem estacionar mais próximos da entrada principal da unidade hospitalar, evitando o deslocamento de longo trecho a pé.

Além desse, muitos foram os benefícios aos usuários que utilizam a unidade hospitalar: maior segurança com a instalação de câmeras, fiscalização, seguro contra roubo e danos, melhoria da sinalização, melhor acesso de ambulâncias e veículos que trazem pacientes com necessidade de atendimentos emergenciais, que na maioria das vezes, não encontravam vagas disponíveis no estacionamento.

O pagamento é fácil e simples. Ele pode ser realizado por meio de QR Code pelo WhatsApp, aplicativo ou totem.

AÇÃO SOCIAL

Além de contribuir para um melhor conforto e segurança de acesso aos pacientes e acompanhantes do Hospital Márcio Cunha, a cobrança do estacionamento tem um cunho social.

Todo o valor arrecadado é revertido para a compra de material didático destinado a alunos bolsistas do Colégio São Francisco Xavier.