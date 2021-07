Horários de ônibus são ampliados em Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga informa que será retomada, a partir da próxima segunda-feira (2), a circulação da linha de ônibus 031, e novos horários na linha 601, além do retorno da linha 303 anunciada anteriormente. As linhas têm itinerário Alto do Bom Jardim/Centro e Bethânia/Centro. Conforme a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), a medida já foi definida junto à concessionária do transporte coletivo.

A volta das linhas tem como objetivo atender as necessidades levantadas por estudo do Departamento de Transporte e Trânsito (Detra), sendo que o cumprimento dos horários será fiscalizado pelo município.

Serviço:

Confira os horários disponibilizados nas linhas a partir do dia 2 de agosto:

Linha 031 – Alto Bom Jardim/Centro – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

5h45 – Bairro X Centro

7h35 – Centro X Bairro

8h30 – Bairro X Centro

11h00 – Centro X Bairro

Linha 601 – Bethânia/Centro – Segunda a sexta-feira (dias úteis)

9h20 – Bairro X Centro

10h05 – Centro X Bairro

Linha 303 – Bom Jardim/Via Ideal- Segunda à sexta-feira (dias úteis)

07:00h – BairroXCentro

12:15h – BairroXCentro

17:05h – BairroXCentro

17:40h – CentroXBairro

Aplicativo Buse

Os usuários podem ter acesso a todos os horários e rotas de ônibus em Ipatinga por meio do aplicativo Buse, que pode ser baixado no Play Store e também na plataforma da Apple.