San Diego Suítes comemora 19 anos em Ipatinga

Um dos hotéis mais tradicionais de Ipatinga está completando 19 anos. O hotel San Diego Suítes de Ipatinga foi inaugurado em 2002, no Bairro Horto e é referência em hospedagem no Vale do Aço. O estabelecimento, que faz parte do grupo Hotéis Arco e Nobile Hotéis, é conhecido por receber celebridades, políticos e empresários que passam pela Região Metropolitana, além de receber eventos e conferências ao longo dos anos.

Hoje, o hotel conta com 114 apartamentos confortáveis e equipados com o que há de melhor para receber os seus hóspedes. A estrutura também conta com piscina, sauna, área de lazer, espaço fitness, quadra de tênis, pista de cooper e restaurante, onde são oferecidos serviços à la carte, buffet e room service. Além disso, o San Diego também dispõe de espaços para eventos particulares e corporativos, com ambientes climatizados e capacidade para até 180 pessoas.

Nesses 19 anos, foram muitos os desafios para continuar entregando um serviço de qualidade e, a pandemia, com certeza foi o principal deles, mas o hotel se adaptou mais uma vez e continua recebendo seus hóspedes com total segurança e seguindo todas as recomendações e protocolos indicados pelos órgãos competentes.