O Hospital Márcio Cunha (HMC), unidades 1 e 2, receberam a visita dos médicos palhaços do Instituto HaHaHa. O principal objetivo foi promover a saúde aos pequenos por meio do riso, provocar reflexões, humanizar ainda mais as relações e o olhar mais amplo no ambiente hospitalar, além de unir cultura e saúde.

Durante a visita “besteirológica”, os médicos palhaços passaram pelo Pronto-Socorro Infantil, Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal e Pediátrica, Internação, Ambulatório e Oncologia Pediátrica. A cada encontro com crianças, adolescentes e idosos, a dupla de artistas transpõe para a arte da palhaçaria a habilidade do olhar, da escuta e a mais nobre de suas qualidades: a capacidade de incorporar a realidade nela. Com muito bom humor e animação, os artistas reforçaram a importância da conscientização sobre as normas de proteção contra a Covid-19.

Para do diretor de hospitais, Dr. Mauro Oscar Soares de Souza Lima, o trabalho realizado pelo Instituto Hahaha vem ao encontro das iniciativas de humanização, premissas da Fundação São Francisco Xavier. “É com muita alegria que abrimos as portas de nossas unidades para atuação do Instituto Hahaha. O Programa de intervenção artística dos palhaços profissionais transforma o ambiente, subvertem as lógicas do espaço, levam um universo lúdico e mostra o acolhimento e a humanização tão presentes e praticados no dia a dia em todas as nossas unidades hospitalares”.

Essa foi a primeira visita presencial desde o início da pandemia da Covid-19. O projeto conta com patrocínio da Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, além do apoio do Instituto Usiminas.

INSTITUTO HAHAHA

O Instituto Hahaha é uma Organização Sociocultural da Sociedade Civil (OSC) que promove a arte do palhaço em espaços de saúde e ambientes vulneráveis. Com a missão de colocar o riso a serviço da vida, busca garantir o direito e acesso à arte e à cultura para crianças, adolescentes, adultos, idosos, seus familiares, profissionais de saúde e corpo técnico.