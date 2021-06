Humanizar retoma aulas de ginástica em Timóteo

O Programa Humanizar, coordenado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, irá retomar as aulas de ginástica e alongamento para o público a partir dos 50 anos no próximo dia 7 de Junho. Após um ano sem atividades presenciais, a equipe do Humanizar realizou nesta terça-feira (1º/6), uma transmissão ao vivo pela internet para divulgar a retomada das atividades. A Live poderá ser assistida pelo Youtube: https://youtu.be/6VMrhdfYbrI ou ainda pelo Facebook: https://www.facebook.com/prefeituradetimoteo/live/ (Retorno do Programa Humanizar, 1º/06, 12h).

Nesta nova fase, o programa recebeu o nome de “Humanizar na Praça”, que prioriza os espaços ao ar livre para o desenvolvimento das atividades físicas. Os participantes terão a sua temperatura medida por termômetro digital no início das aulas, deverão fazer uso permamente de máscaras durante os exercícios, respeitar o distanciamento mínimo, fazer uso de álcool em gel para higienização das mãos e sair imediatamente após o término da aula a fim de evitar aglomerações. A aferição da pressão arterial também é regra a ser seguida na observação da condição de saúde dos alunos da terceira idade.

De acordo com Lílian Sperancini, coordenadora do programa, os alunos deverão assinar um termo de responsabilidade concordando com a adoção do protocolo de prevenção à Covid-19, “As pessoas devem estar cientes da necessidade de seguir todas as orientações de saúde, deverão trazer sua garrafa de água individual, respeitar as demarcações de espaço, apresentar o comprovante de vacinação contra o coronavírus. Vamos realizar as atividades físicas sem compartilhar acessórios de ginástica e exercícios sempre de pé para evitar o uso de tapetinhos”, explica.

Segundo a gerontóloga Heliana Guedes, o Humanizar na Praça, em sua nova versão, tem o objetivo de promover a prática regular de atividades físicas pelos idosos para manter o físico e a mente saúdáveis. “Sabemos que a pandemia do coronavírus trouxe muitas restrições e isso afetou a nossa qualidade de vida. Cabe a nós, profissionais do movimento, fazer as pessoas compreenderem a importância do cuidado consigo mesmo, ajudando a atravessar esse momento de incertezas”, frisou. Ela lembra que a atividade física contribui muito para fortalecimento do sistema imunológico, previne o desenvolvimento de doenças crônicas com diabetes, hipertensão e controla os níveis de colesterol. Além disso, melhora o condicionamento muscular e cardiorespiratório, melhora o equilíbrio, a coordenação e a locomoção, contribuindo na melhoria da qualidade de vida de um modo geral.

LOCAIS DAS AULAS

No bairro Vale Verde, as aulas acontecerão na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado), no Primavera as aulas serão no Centro Social Urbano, no Timirim atividades serão na Praça do Coliseu. E ainda, na Área de lazer Joaquim Augusto, bairro Santa Maria; Praça 1º de Maio no Centro Norte; Posto de Saúde Liberato de Paula e Silva no bairro Alegre; Praça de Esportes Dirce Torquetti no Alphaville; Praça 29 de Abril no Centro Sul.