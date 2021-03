IBGE oferta 95 vagas de recenseadores para Fabriciano

Encerra nesta sexta-feira (19), às 23h59, o prazo de inscrições para o processo seletivo de recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censo 2021. São ofertadas 95 vagas para atuar em Coronel Fabriciano. Os candidatos precisam ter ensino fundamental completo. A taxa de inscrição é de R$ 25,77 e prova será aplicada no dia 25 de abril.

As inscrições podem ser feitas no site do www.cebraspe.org.br, empresa organizadora da seleção contratada pelo IBGE. O trabalho do recenseador envolve a visita a domicílios e a aplicação do questionário do Censo 2021. Há vagas em 5.297 municípios do país. No ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

Os empregos são temporários, inicialmente por três meses, e têm remuneração atrelada à produtividade, ou seja, ao número de domicílios visitados e de pessoas recenseadas. O ganho estimado é de R$ 2 mil para jornada de até 40 horas semanais. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais. A contratação temporária é regida pela Lei nº 8.745/1993.

TREINAMENTO

Os candidatos a recenseador também receberão um treinamento presencial e à distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias. Quem tiver no mínimo 80% de frequência no treinamento receberão ajuda de custo para transporte e alimentação. As contratações ocorrem logo em seguida. O trabalho de campo do Censo começa em agosto.

No www.censo.ibge.gov.br do Censo é possível obter informações sobre o processo seletivo e também será possível simular o salário de recenseador.