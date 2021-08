IFMG realiza concursos para contratação de servidores

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) está com editais abertos para concursos públicos destinados à seleção de candidatos para vagas de técnico em Contabilidade, técnico em Tecnologia da Informação, técnico de Laboratório, além de quatro vagas para docentes. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, conforme prazos e informações a seguir.

VAGAS PARA TÉCNICOS

De acordo com o edital 44/2021, as cinco vagas para o cargo de técnico de Laboratório serão distribuídas da seguinte forma: 1 para Ibirité (Mecânica), 2 para Ouro Preto (Física / Química e Microbiologia Ambiental), 1 para Sabará (Controle e Processos Industriais) e 1 para Arcos (Eletromecânica). Já o edital 45/2021 prevê 2 vagas para técnico de Contabilidade, sendo 1 para Ibirité e 1 para Ribeirão das Neves; e 1 vaga para técnico de Tecnologia da Informação em Ibirité. A carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 2.446,96, mais auxílio alimentação de R$458.

As inscrições vão de 9 de agosto a 12 de setembro, a uma taxa de R$ 90. O candidato poderá realizar apenas uma inscrição e concorrerá às vagas por cargo e unidades de lotação. A seleção para todos os cargos ocorrerá mediante prova objetiva, classificatória e eliminatória, prevista para o dia 5 de dezembro.

VAGAS PARA PROFESSORES

Três editais que haviam sido suspensos em função da pandemia de Covid-19 foram reabertos, visando à contratação de professores da carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico que atuarão sob regime de trabalho de 40 horas com dedicação exclusiva. As inscrições acontecem até 24 de agosto, a uma taxa de R$ 201. A remuneração varia de R$ 4.921,93 a R$ 10.074,18, de acordo com a titulação apresentada pelo candidato aprovado, mais auxílio alimentação de R$ 458. Os editais preveem prova objetiva e dissertativa para o dia 7 de novembro.

Campus São João Evangelista (Edital 103/2019): 1 vaga professor área Ciências Agrárias/Geoprocessamento.

Campus Governador Valadares (Edital 104/2019): 1 vaga professor área Engenharia Ambiental e Sanitária.

Campus Congonhas (Edital 106/2019): 2 vagas professor área Mecânica.

Os candidatos a qualquer uma das vagas devem conferir atentamente os editais antes de se inscreverem. Inscrições apenas pela internet, na página de Concursos do IFMG:

Editais e inscrições: www.ifmg.edu.br/portal/concursos

Dúvidas e informações: concursos@ifmg.edu.br