Impeachment de Moraes: Petição passa de dois milhões de assinaturas

O abaixo-assinado criado pelo comentarista Caio Coppolla, ontem (15), com um pedido para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), analise o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, segue com uma enorme aceitação e ascensão meteórica. Em apenas um dia, o documento virtual já foi assinado por mais de dois milhões de pessoas.

Na ação, o comentarista pede a instauração da chamada “CPI da Lava Toga” e solicita que o Senado analise “robusta denúncia por crimes de responsabilidade praticados por esse Ministro do STF, protocolada pelo Senador Jorge Kajuru”.

“Assim, reiterando nosso apreço pelas instituições republicanas, submetemos o presente abaixo-assinado e seus respectivos pleitos à elevada apreciação do Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, na certeza de que ele – na qualidade de representante máximo do Congresso Nacional – não virará as costas às centenas de milhares de brasileiros”, diz o texto da petição.

O analista ainda publicou um vídeo, em suas redes sociais, pedindo que seus seguidores assinem a petição e compartilhem o conteúdo. Na gravação, Coppolla faz um resumo sobre a atuação de Moraes na Suprema Corte e lembra da ocasião em que o ministro foi chamado de “xerife” pelo colega Marco Aurélio Mello.

“Ele [Moraes] censurou matérias da imprensa. Ele suspendeu contas em redes sociais. Ele investigou opositores políticos e até prendeu alguns de seus críticos”, lembrou o comentarista, que também comentou que o inquérito das fake news tenha completado, no domingo (14), dois anos, conduzido, de acordo com Coppolla, de forma “muito autoritária” por Moraes.

Para os interessados em assinar a petição criada por Caio Coppolla, é só clicar no link e informar alguns dados como nome, sobrenome e endereço de e-mail.

https://www.change.org/p/stf-pela-an%C3%A1lise-do-pedido-de-impeachment-contra-o-ministro-alexandre-de-moraes-do-stf

Fonte: Pleno News