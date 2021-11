A inauguração das luzes de Natal de Ipatinga será no dia 17 de novembro (quarta-feira), no Centro Cultural Usiminas, às 20h, no Jardim Externo. A entrega será marcada por uma Cantata de Natal com a Orquestra de Câmara Vale do Aço e o Coral São Francisco Xavier, com entrada gratuita. No repertório, canções clássicas do período natalino nacionais e internacionais. A iniciativa que vai tornar Ipatinga uma Cidade Luz é patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, realizado pelo Seminaluz e Hibridus Dança, com apoio do Instituto Usiminas, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e da Cênika Eventos.

O projeto “Seminaluz 13ª edição Mostras Culturais” contará com quatro pontos de iluminação na cidade. Mais de 100 mil lâmpadas serão usadas para iluminar o Centro Cultural Usiminas, o Centro de Memória Usiminas, o Centro Cultural da Prefeitura Municipal de Ipatinga e o Parque Ipanema.

“O projeto de iluminação deixará nossa cidade ainda mais bonita e iluminada e, além de fomentar o turismo e a cultura, também movimentará a economia local. A prefeitura apoia todas as iniciativas que colaboram com o crescimento de Ipatinga e trará outras novidades que marcarão o período natalino em nossa cidade. Nosso objetivo é proporcionar aos munícipes e turistas o maior espetáculo de Natal que a cidade já viu. Afinal, este Natal será uma data para celebrar todas as vitórias obtidas no ano”, destacou o prefeito Gustavo Nunes.

PROGRAMAÇÃO

A programação de inauguração das Luzes de Natal segue no dia 24 de novembro (quarta-feira), às 20h, no Centro de Memória Usiminas e também contará com uma apresentação cultural. No dia 26 de novembro (sexta-feira) será a vez do Centro Cultural da Prefeitura Municipal de Ipatinga, localizado no prédio da Biblioteca Municipal Zumbi dos Palmares, às 19h, e contará com Cantata de Natal dos alunos da Escola Municipal de Artes Cênicas (EMAC), Escola Municipal de Canto e Música TOM e Arte-Educadores da Rede Municipal de Ensino.

Cartão postal de Ipatinga, o Parque Ipanema recebe o acendimento das luzes de Natal, no dia 2 de dezembro, às 19h. O evento de entrega terá Cantata de Natal com a participação de alunos da Escola Municipal de Artes Cênicas (Emac) Escola Municipal de Canto e Música TOM e Arte-Educadores da Rede Municipal de Ensino. Durante o Acendimento das Luzes terá a tradicional chegada do Papai Noel que receberá o público para fotos em sua conhecida casinha. A programação contará também com a presença do DJ Pablo.

SOBRE O PROJETO

A iluminação dos quatro espaços é resultado de uma das ações propostas no projeto 13ª edição do projeto Seminaluz – Mostras Culturais, em Ipatinga. Seis bolsistas foram previamente selecionados para se dedicarem a estudos com profissionais de iluminação cênica e entregar como resultado as luzes de Natal. O projeto promoveu ainda oficinas técnicas e oficinas culturais de viola caipira, preparação corporal, interpretação teatral e produção cultural para a comunidade.

O Seminaluz realizou também uma convocatória de artistas e produtores culturais para comporem uma programação cultural no Parque Ipanema, em dezembro. A equipe é composta por: Diretor Artístico e Curador: Morrison Deolli; Coordenador de produção: Wenderson Godoi; Produtora: Jany Francisca; Assistente de produção/social media: Rômulo Amaral; Assistente Administrativa: Priscila de Paula; Coordenador de Comunicação: Luciano Botelho; Assessoria Jurídica: Ricardo Fernandes; Design Gráfico/Site: FIP Design.