Inscrições abertas para o 1º Simpósio de Fisioterapia do Unileste

Nos dias 24 e 25 de setembro, o Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) realizará o 1º Simpósio de Fisioterapia – Fundamentos em Reabilitação Musculoesquelética. O evento online é aberto a estudantes dos cursos de Fisioterapia, Educação Física e a profissionais da área, e contará com a participação de especialistas de referência nacional, expondo intervenções atuais em casos de reabilitação musculoesquelética. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário eletrônico, disponível no site unileste.católica.edu.br, até o dia 22 de setembro.

Segundo a coordenadora do curso de Fisioterapia do Unileste, Mariza Araújo Alves, o objetivo do evento é oferecer ao público-alvo um encontro científico que promova a atualização, reflexão e interação sobre a profissão, além do compartilhamento de experiências entre profissionais, estudantes e docentes da área. “O tema escolhido busca atualizar os profissionais sobre a utilização dos recursos mais modernos e eficientes disponíveis no mercado para a reabilitação, tendo sempre como foco a melhoria das funcionalidades dos pacientes, baseando-se nos princípios do conhecimento científico e tecnológico no atendimento a esses pacientes”, acrescenta a docente.

SOBRE O EVENTO

Serão dois dias de imersão na temática com especialistas na área, de várias partes do país, como o Dr. Ney Meziat – PhD em Ciências da Reabilitação e coordenador de dois ensaios clínicos sobre Terapia Cognitivo-Funcional realizados no Brasil, e o Dr. Helder Montenegro – fundador da maior rede de franquias de fisioterapia da América Latina e autor do livro Hérnia de Disco e Dor Ciática.

O primeiro dia abordará temas como: Fisioterapia ortopédica baseada no conceito PNF; Terapia Cognitiva Funcional; Subgrupos em coluna eNeuromodulação não invasiva na dor crônica. Já o segundo dia abordará os temas: Avaliação e manejo da dor; Imagética Motora; Avaliação econômica na dor musculoesquelética crônica e Gestão estratégica e gestão de carreira em Fisioterapia.

CURSO DE FISIOTERAPIA DO UNILESTE

O Unileste é um importante meio de disseminação do conhecimento científico na área da fisioterapia atuando na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação das funções orgânicas do corpo humano, por meio de terapia física. O Curso desenvolve importante trabalho com a população da região Leste de Minas Gerais e permite aos estudantes, por meio de metodologias ativas, um aprendizado interdisciplinar com conhecimentos técnicos e socioemocionais, proporcionando comprometimento, eficiência e ética profissional.

INSCRIÇÕES

