Inscrições para o “Fabri Meu Lar” encerram na próxima sexta-feira

Encerram na próxima sexta-feira (9), as inscrições para o programa habitacional “Fabri, Meu Lar” – Minha Casa, Minha Vida/FAR Faixa 1. Serão sorteadas mais 260 moradias populares. As unidades habitacionais integram um total de 500, em fase final de construção no Residencial Buritis, no bairro São Vicente. As inscrições são gratuitas e feitas pelo site www.fabrimeular.fabriciano.mg.gov.br/titulares/cadastro.

O novo prazo de inscrição para o Fabri Meu Lar foi aberto no último dia 24 de maio e até o momento foram recebidas 3 mil cadastros. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, visa criar oportunidades para as famílias que se inscreveram realizar o sonho da casa própria.

As 260 moradias que serão sorteadas seguem o mesmo padrão dos 288 apartamentos do Condomínio Retiro Contente I, no bairro Contente, entregues pela Prefeitura em maio deste ano. Cada apartamento tem dois quartos, sala, cozinha conjugada com área de serviço e banheiro. Já o condomínio conta com infraestrutura completa, estacionamento, guarita, área social, parquinhos, equipamentos de ginástica e duas quadras poliesportivas.

As famílias selecionadas por sorteio público do Residencial Buritis deverão cumprir as exigências do programa, inclusive com a apresentação de documentação exigida pela Caixa Econômica Federal, gestora do programa habitacional em parceria com o município, assim como foi realizado com as famílias contempladas do Condomínio Retiro Contente I.

PARA FAZER O CADASTRO

– Ter renda familiar bruta de até R$ 1,8 mil mensal;

– Não ter sido beneficiado anteriormente em programas de habitação social de qualquer esfera do Governo (municipal, estadual e federal);

– Não possuir casa própria ou financiada;

– Ser maior de 18 anos;

– Residir no município de Coronel Fabriciano;

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E SORTEIO

Os parâmetros de seleção estabelecem prioridade para famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; que façam parte pessoa idosa, com deficiência ou com a mulher como a responsável pelo grupo familiar. A seleção será por sorteio público, em data a ser divulgada pela Prefeitura.

MAIS INFORMAÇÕES:

Gerência de Habitação (2º andar, prédio antigo da Prefeitura)

Telefone: (31) 3406-7597.