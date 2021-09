Instituto do Inox abre vagas para curso de soldagem TIG para público feminino

A Fundação Aperam Acesita, por meio do Instituto do Inox, abre vagas para o curso de soldagem TIG, voltado para mulheres e/ou pessoas que se identificam com o gênero. Com carga horária de 40 horas, o curso será ministrado entre os dias 18 a 29 de outubro, de 2ª a 6ª feira, de 8h às 12h. As interessadas podem realizar sua inscrição por meio do site www.institutodoinox.com.br até o dia 13 de outubro de 2021. Vagas limitadas.

O curso de soldagem TIG com objetivo de capacitar os participantes nos conceitos básicos relacionados à aplicação dos aços inoxidáveis e as definições da liga aço inox; O processo de soldagem TIG e a regulagem e operação de máquinas de solda; Técnicas de acabamento dos Aços Inoxidáveis, operação de máquinas rotativas e insumos para acabamento polido e escovado e Operação de máquinas de corte e dobra do aço inox.

A qualificação será realizada presencialmente, seguindo todos os protocolos de distanciamento, uso de máscara e álcool em gel, na sede do Instituto do Inox, localizado na rua 38, nº 18 A, bairro Vila dos Técnicos, em Timóteo.

O investimento do curso é de R$50, podendo ser pago através do cartão crédito/débito ou boleto no ato da inscrição.

Para realizar a inscrição, a interessada deve preencher o formulário com dados pessoais, informar o número do Cadastro Nacional de Saúde (Cartão SUS) e pagar a taxa.

No primeiro dia do curso a pessoa inscrita deve apresentar documento original de Identificação (carteira de identidade, Carteira de Trabalho ou CNH), CPF, comprovante de residência, para validação das informações e requisitos.

Mais informações podem ser obtidas via telefone no número 31 3848.3967 ou pelo e-mail inox@institutodoinox.com.br.