Instituto do Inox abre vagas para curso online de Soldagem TIG e Acabamento

A Fundação Aperam Acesita, por meio do Instituto do Inox, em parceria com a Associação Brasileira do Aço Inoxidável (Abinox), abre vagas para o curso online de Soldagem TIG e Acabamento dos Aços Inoxidáveis.

O curso tem como público-alvo profissionais que trabalham ou desejam trabalhar com o aço inoxidável nas áreas técnicas e industriais, e que buscam aumentar seu conhecimento sobre o processo de soldagem TIG, além dos demais profissionais interessados no assunto.

A capacitação será ministrada pelo instrutor do Instituto do Inox, graduando em Engenharia Mecânico, Messias Maciel, que atua na área há mais de sete anos.

Com o intuito de transmitir conhecimentos essenciais sobre os aços inoxidáveis e discorrer sobre a metodologia de soldagem TIG, o curso irá trabalhar com o foco nos aspectos prático do processo. Os participantes irão aprender sobre a utilização correta de parâmetros, de forma a serem capazes de influenciar a qualidade e custo do processo. Serão abordados os seguintes temas: Introdução aos aços inoxidáveis; Conceitos da soldagem TIG dos aços inoxidáveis; Aspectos práticos do processo TIG, variáveis e parâmetros de soldagem e Processos e técnicas de acabamento dos aços inoxidáveis.

INSCRIÇÕES

As vagas seguem abertas até o dia 12 de agosto e são limitadas. Os interessados podem se inscrever e obter mais informações por meio do link https://www.abinox.org.br/site/capacitacao-cursos-online.php.

O investimento do curso é de R$50 para estudantes e associados da Abinox e R$150 para o público geral.

INSTITUTO DO INOX

Fundado em outubro de 1997, o Instituto do Inox é fruto da parceria entre a Fundação Aperam Acesita e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo (AAPT). Único centro profissional do país a oferecer formação técnica no segmento, o Instituto, localizado no município de Timóteo, Minas Gerais, tem como objetivo promover a geração de trabalho e renda, por meio da qualificação profissional e incentivo à geração de novos negócios.