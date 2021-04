Instituto Usiminas e Usiminas celebram aniversário de Ipatinga com programação especial

O aniversário de Ipatinga será comemorado pela Usiminas e pelo Instituto Usiminas com atrações especiais em homenagem ao município, realizadas nesta quinta-feira (29), o “Circuito Comunidade Especial – Aniversário de Ipatinga” vai circular das 15h30 às 17h30 pelos bairros Canaã, Canaãzinho e Bethânia, com uma intervenção cultural sobre a cidade, em parceria com a Prefeitura de Ipatinga.

A atração será apresentada pelo ator Pedro Barroso e pelos músicos Marcone Bispo (teclado), Élcio Rodrigues (violão e voz) e Rodrigo Araújo (violino). O espetáculo vai mesclar contação de histórias com música, falando de fatos históricos, casos e curiosidades da cidade.

Ainda nesta quinta-feira (29), o Em casa com o Instituto Usiminas apresenta o conteúdo virtual “A História de Ipatinga e Suas Lendas”, com o ator Filipe Fernandes, que será exibido nas redes sociais do Instituto Usiminas (@institutousiminas). O ponto de partida do vídeo é uma visita ao Parque Ipanema, cartão postal do município, de onde Filipe apresenta a cidade com seus marcos, patrimônios e curiosidades. Se desdobrando em alguns personagens, o ator convida o público a viajar no tempo de forma lúdica e descontraída para conhecer a história do município.

O Circuito Comunidade e o Em Casa com o Instituto Usiminas são realizados pelo Instituto Usiminas, com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. “A história de Ipatinga está diretamente relacionada à história da Usiminas, o que é motivo de muito orgulho pra nós. O resgate da história da nossa cidade, por meio da arte e de forma lúdica, é uma forma de convidar aos ipatinguenses de todas as idades a apreciarem os fatos que marcaram o desenvolvimento do município”, declara a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal.