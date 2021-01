Intervenções vão promover melhorias no trânsito entre Areal e Bom Retiro em Ipatinga

Para resolver um problema de retenção do trânsito e comprometimento do fluxo de veículos no trecho da Avenida Fernando de Noronha entre os bairros Areal e Bom Retiro, a Prefeitura de Ipatinga vai realizar intervenções no local, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma). Os serviços serão bancados por uma rede supermercadista que opera com loja na avenida, tendo em vista que o estabelecimento é o principal gerador dos problemas de congestionamento, em função do movimento diário de entrada e saída de clientes.

O projeto de melhorias na área foi desenvolvido pelo Departamento de Trânsito (Detra), órgão da Sesuma, e foi aprovado nesta semana por representantes de moradores dos bairros Imbaúbas, Areal e Bom Retiro, além de membros do Conselho de Segurança Pública (Consep), que demandaram as intervenções e também opinaram sobre as medidas necessárias.

Segundo o titular da Sesuma, Célio Andrade, a repartição recebeu muitas reclamações quanto à condição caótica do trânsito na localidade, sobretudo em horários de pico, em que se dá a movimentação de entrada e saída da portaria da Usiminas. Havia também a perspectiva de agravamento da situação diante da anunciada retomada das atividades escolares a partir do próximo mês. Bem próximo do supermercado, existe também um educandário tradicional da cidade, a Escola Padre Cícero de Castro, onde funciona o polo da UAB – Universidade Aberta do Brasil. Nas redondezas, funcionam ainda o SESI e a Escola Estadual Dom Helvécio.

MUDANÇAS

A Sesuma adianta que o semáforo que existe nas imediações, na avenida Fernando de Noronha, será transferido para a rua Campos Sales. Assim o trânsito ficará mais livre na avenida principal, tendo o sinal a função de controlar o acesso dos veículos que se movimentam pela via perpendicular.

Para desafogar o tráfego na avenida, o acesso ao supermercado também deverá ser feito pela via lateral. Na avenida, haverá passagens elevadas para redução de velocidade e, diante do supermercado, no sentido Horto-Bom Retiro, o estacionamento será de 45 graus.

Todas as despesas deverão ser cobertas pela rede supermercadista.

CUSTOS E PRAZO

Conforme a Sesuma, estima-se que as melhorias representem investimentos de R$ 200 mil. A previsão de início é para as próximas semanas, com 30 dias de prazo para entrega da obra.