Ipatinga abre novo chamamento para profissionais de saúde

A Prefeitura de Ipatinga abriu nesta semana as inscrições para Chamamento Público Simplificado, visando a contratação temporária de profissionais para atendimento de necessidades de combate à Covid-19. O certame objetiva a contratação de nove médicos clínicos, para atender nos Programas Saúde na Hora (PSH), Estratégia Saúde da Família (ESF) e na Urgência e Emergência.

Os profissionais médicos de Urgência e Emergência, quando convocados, poderão atuar nas unidades da rede pública de saúde do município, construídas ou adaptadas com a finalidade de combater a ação da Covid-19, no Hospital Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A contratação dos profissionais para atuar na ação de combate à Covid-19 será pelo período de três meses, podendo ser aditada por sucessivos períodos, conforme a necessidade dos serviços e até a extinção do estado de pandemia. Os detalhes podem ser conferidos no Edital nº 11/2021, publicado no Diário Oficial do município na última quarta-feira (9).

INSCRIÇÕES

As inscrições serão recebidas até às 12h do dia 14 de junho. E devem ser feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico correspondente ao Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Ipatinga-MG – Edital 01/2021 (o link é https://forms.gle/Txsz9c2EMVqV6ehY9).

O candidato deverá preencher o formulário eletrônico, confirmar os dados cadastrados, transmitindo-os pela internet, e depois visualizar a confirmação de realização da inscrição. Deverá conferir se sua inscrição foi validada. Em caso negativo, a providência é enviar para o WhatsApp 3829-8000, opção 4 – Recursos Humanos, comprovante de realização de inscrição, até as 15h do dia 15/06/2021, para verificação dos dados.