Ipatinga abre novo processo seletivo para contratação na Saúde

A Secretaria de Saúde de Ipatinga, publicou edital relativo a novo processo seletivo aberto para contratação de profissionais da área. O certame objetiva a contratação de 24 médicos clínicos para atendimento nas Unidades de Saúde (UBS’s) e um psiquiatra para o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi). Outras oportunidades são para técnicos em análise clínica e farmácia, bioquímico e condutor socorrista. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de outubro e estão sendo realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Ipatinga (www.ipatinga.mg.gov.br).

Os médicos para o Programa Saúde da Família (PSF) serão responsáveis por cumprir uma jornada de 40 horas semanais; já os médicos do Saúde na Hora terão uma carga horária de 20 horas semanais. Os profissionais bioquímicos, condutores socorristas e técnicos de análise clínica cumprirão jornada de trabalho de 30 horas semanais, com carga horária de 12 horas diárias em escala de revezamento, no horário de 7h às 19h ou de 19h às 7h.

Os profissionais técnicos de farmácia cumprirão jornada de trabalho de 40 horas semanais, em jornada flexibilizada para regime de plantão de 24h semanais, no horário de 7h às 19h ou de 19h às 7h, conforme necessidade da Secretaria de Saúde.

As inscrições seguem até às 8h do dia 13/10/2021. E serão recebidas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico correspondente ao Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Ipatinga – Edital 10/2021. O candidato deverá conferir se sua inscrição foi validada e se os dados estão corretos. Em caso negativo, poderá interpor recurso contra a desclassificação por meio do whatsapp 3829-8000, opção 4 – Recursos Humanos, de 14/10/2021 até o horário de 8h do dia 15/10/2021.

Confira o edital e a ficha de inscrição no link https:// https://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/prefeitura-municipal-de-ipatinga/97516.