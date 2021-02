Ipatinga abre processos seletivos para profissionais de saúde e estagiários

A Prefeitura de Ipatinga divulgou nesta sexta-feira (5) novo Processo Seletivo Simplificado aberto para a área de saúde. O certame objetiva a contratação de 12 médicos clínicos, sendo seis para o Programa Saúde na Hora (PSH) e seis para o Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), além de três enfermeiros e três técnicos de enfermagem, visando suprir necessidades do município. Os detalhes podem ser conferidos no edital nº 012021, publicado no Diário Oficial do município ontem (4).

As inscrições serão recebidas até as 12h do dia 18 de fevereiro, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico correspondente ao Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Ipatinga-MG – Edital 01/2021 (https://forms.gle/8eWZ8wpLTuvKJZFc7).

O candidato deverá preencher o formulário eletrônico, confirmar os dados cadastrados, transmitindo-os pela internet e visualizar a confirmação de realização da inscrição.

Caso a inscrição não seja validada, deverá enviar o comprovante para o whatsapp 3829-8236, até as 12h do dia 19/02/2021, para verificação dos dados, informando nome e o cargo a que concorre. Após análise, será divulgada no “Diário Oficial” do município, no mesmo dia, a relação definitiva dos candidatos.

ESTAGIÁRIOS

A Prefeitura de Ipatinga também publicou nessa quinta-feira (4) edital do processo seletivo para formação de banco de reserva de estagiários que ficarão à disposição para seleção em atendimento à necessidade das diversas Secretarias.

Ciência da Computação, Administração, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia Civil são algumas das áreas com vagas disponíveis. Os valores das bolsas variam entre R$ 450 e R$ 600 e a carga horária é de 30 horas semanais. As inscrições vão até 9h do dia 18/02/2021.

A inscrição será recebida exclusivamente via internet, no endereço eletrônico correspondente ao Processo Seletivo Simplificado de Estágio da Prefeitura Municipal de Ipatinga (https://forms.gle/NSUciTdnxTLydprj9).

O estudante que tiver dificuldade de acesso à internet poderá comparecer, durante o período de inscrição, no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos – Derhu, localizado no 3º andar do prédio da Prefeitura Municipal de Ipatinga. O atendimento é de 9h às 12h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. Ele deverá estar munido de documentos necessários para realização de sua inscrição.