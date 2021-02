Ipatinga busca parceria para vacinação gratuita de cães

Com o objetivo de buscar canais para atender demandas antigas da comunidade de Ipatinga relacionadas a animais, o prefeito Gustavo Nunes esteve reunido com os representantes da ONG Ajuda (Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais), o biólogo Lucas Canttoni e o veterinário Gabriel Prata. Eles apresentaram ao chefe do Executivo o projeto viabilizado com a participação da empresa de mineração Samarco, que possibilita a vacinação gratuita de cães. A ideia é que o benefício, já oferecido a outros municípios mineiros, seja também incrementado na cidade.

A ação de imunização de cães desenvolvida pela entidade tem como objetivo combater seis das principais doenças que acometem a população canina: Cinomose, Parvovirose, Leptospirose, Hepatites Infecciosas, Parainfluenza e Coronavirose Canina. Esta última é uma doença causada por um tipo de coronavírus diferente do causador da covid-19.

A previsão é de que a campanha possa ser iniciada no mês de maio. As vacinas, conhecidas como V8 ou óctupla, são importadas e serão aplicadas pela equipe de veterinários da própria ONG nas zonas urbanas e rural do município, sem custo para a população. Normalmente este tipo de imunização só é oferecido por clínicas particulares.

De acordo com o biólogo Lucas Cantonni, a aquisição das vacinas não acarretará custos para o município, que fica responsável por oferecer como contrapartida a participação no planejamento e a logística das campanhas, por meio da Secretaria de Saúde em parceria com a ONG ipatinguense de proteção animal “Meu Amigo Cão” (MAC).

O prefeito Gustavo Nunes ressaltou a importância da vacinação animal para a prevenção de doenças que inclusive podem acometer a população. “Dentre essas doenças, destaco a Leptospirose, uma zoonose, ou seja, um animal infectado pode transmiti-la facilmente para uma pessoa. Então, imunizando os animais automaticamente evitamos que pessoas sejam contaminadas”, disse o prefeito.

CASTRAÇÃO ANIMAL

A castração animal, um dos procedimentos mais requisitados nos atendimentos do Centro de Controle de Zoonoses, é outra demanda para a qual o governo de Ipatinga está buscando meios de viabilização. Técnicos do setor já iniciaram um projeto visando solucionar, em primeiro lugar, o problema do aumento da população de cães e gatos nas ruas da cidade, seja com a implantação de uma sala de castração na própria repartição ou por meio de uma parceria público-privada.

O método é mundialmente reconhecido por ser altamente seguro e eficaz no controle populacional de cães e gatos urbanos e atuar na prevenção e redução de diversas doenças. Além de reduzir a taxa de natalidade, colabora para a longevidade e bem-estar dos animais. O número de animais carentes e abandonados devido a nascimentos indesejados é um problema social que pode ser revertido com a castração.