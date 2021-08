Ipatinga conclui obras de reparo e adaptações na UPA

A Prefeitura de Ipatinga informou nesta segunda-feira (30) que concluiu os reparos estruturais desenvolvidos em paredes, teto e outras instalações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Canaã. Os serviços de revigoramento e adaptações no prédio foram executados por recomendação do chefe do Executivo para melhor acolhimento dos munícipes e demais usuários provenientes de cidades vizinhas atendidos no local.

Uma das adaptações importantes foi a divisão das salas de espera para atender em espaços distintos pacientes sintomáticos não respiratórios e sintomáticos respiratórios, minimizando riscos de contaminação. Os repartimentos para entrada dos pacientes foram feitos para evitar o contato com outros de casos já diagnosticados antes da eventual confirmação positiva para Covid-19.

A Secretaria de Saúde acrescenta que todo investimento foi realizado com recursos do próprio município, sendo os serviços de mão de obra executados pelos funcionários da UPA responsáveis pela manutenção do local.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, destaca que a UPA é, sem dúvida, a unidade da rede de saúde local que mais recebe pessoas em sua rotina diária. São quase 300 atendimentos por dia, em períodos de maior movimento, “sendo então uma das prioridades da administração o cuidado com o bem-estar do público assistido, além de reforçar o compromisso da Prefeitura em oferecer saúde de qualidade a toda a população”, reforça o prefeito.

Segundo Laressa Jane Almeida de Sá, diretora Administrativa da UPA, “a preocupação da gestão é proporcionar um ambiente mais humanizado e voltado para a qualidade dos serviços prestados aos pacientes”.