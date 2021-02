Ipatinga continua em alerta para chuvas fortes

A Defesa Civil de Ipatinga alerta a população e especialmente os moradores de áreas de risco para que tomem cuidados preventivos, já que a meteorologia continua prevendo tempo instável e ocorrência de chuvas fortes no município, neste final de semana. Apenas no período desta sexta-feira (19) até domingo (20), estima-se uma precipitação pluviométrica superior a 84mm. O maior volume é projetado para os dois primeiros dias, cerca de 74mm.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) adverte que até o fim do mês diversas regiões de Minas Gerais estão sujeitas a grandes tempestades num único dia, com ocorrência de ventos fortes durante as chuvas.

Pela modelagem no mapa de previsão probabilística de precipitações do Inmet para Minas Gerais, uma mancha de chuvas vigorosas se abate sobre o Noroeste, Centro-Oeste e Sul ao Triângulo e Região Central e parte do Leste de Minas Gerais até março.

ALERTAS METEOROLÓGICOS

A Defesa Civil de Minas Gerais criou um serviço de alertas meteorológicos pelo celular que é válido para todo o Estado. Para participar, a pessoa deve enviar um SMS com o CEP de onde mora – ou do local de interesse – para o número 40199. A partir do cadastro, os avisos de chuva e outros riscos chegam por mensagem.

Durante chuvas mais fortes, não é aconselhável se esconder ou estacionar carros debaixo de árvores, já que elas estão sujeitas a descargas elétricas e quedas. É prudente, também, evitar áreas de alagamento. Para quem vive em áreas de encostas e morros, é preciso estar atento a qualquer sinal de desabamento ou deslizamento de terra. Se possível, para evitar perdas, em caso de tempestade desligue aparelhos eletroeletrônicos.

Em caso de situações emergenciais, a Defesa Civil deve ser contatada pelos telefones 199 e 3829-8475. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.