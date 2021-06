Ipatinga disponibiliza mapas atualizados da cidade no site da prefeitura

Para garantir melhor orientação a todas as pessoas que tenham necessidade de consultar dados referentes à geografia local, entre outras demandas, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria Municipal de Dados (SMD), trabalhou nos últimos meses na atualização do mapa geral da cidade. O trabalho foi desenvolvido pelo Departamento de Geoprocessamento.

Os novos mapas podem ser baixados em arquivos PDF pelos links que estão disponíveis no site da prefeitura (https://www.ipatinga.mg.gov.br), no campo Serviço ao Cidadão, opção Geoprocessamento.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Dados, Lucas Brum, “há pelo menos uma década estavam indisponíveis informações atualizadas sobre localizações geográficas da cidade. Faltavam algumas referências em relação às Escolas, Praças, Parques, UBS’s, assim como de ruas, hidrografia e o zoneamento urbano em geral. Essa realidade agora é outra, facilitando a vida de nossos munícipes e também de outras pessoas de fora que desejem acessar estes dados”, pontuou.

Adriane Oliveira e Pedro Silva Siviero, técnicos de Geoprocessamento que participaram do trabalho de atualização do mapa municipal, observam: “Para atender às mais diversas finalidades, é muito importante que os cidadãos, as instituições e entidades de todos os níveis sejam informados sobre o atual cenário geográfico da cidade”.

O QUE É O GEOPROCESSAMENTO

O geoprocessamento é um ramo de atividades que utiliza técnicas e métodos teórico-matemáticos e computacionais relacionados à coleta, entrada, armazenamento, tratamento e processamento de dados.

Para mais informações sobre o assunto, os interessados podem ligar para o telefone (31)3829-8272.