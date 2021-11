A Prefeitura de Ipatinga realizou nessa quinta-feira (11), a abertura do processo de Leilão 001/2021, por meio da Seção de Patrimônio (Sepat), ligada à Secretaria de Administração, e também anunciou, no final do dia, o resultado. O leilão de bens móveis inservíveis que aconteceu no auditório do Hotel La Fontaine, no bairro Cidade Nobre, sendo também transmitido pela internet, arrecadou um total de R$ 195.470,00.

O valor refere-se a 40 lotes entre os 43 que foram levados a leilão. Três dos lotes de materiais em desuso disponibilizados não receberam lances.

Dentre os bens inservíveis arrematados estão os lotes que continham automóveis, ônibus, maquinários, eletrodomésticos e carcaças para retirada de peças, entre outros materiais.

“De acordo com as normas legais, o valor arrecadado só poderá ser usado com compras de bens permanentes para o município, como, por exemplo, aquisição de mobília e imóveis”, explica o secretário de Administração de Ipatinga, Matheus Braga.