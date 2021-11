Como medida preventiva contra alagamentos, a Prefeitura de Ipatinga está intensificando a limpeza de bocas de lobo e alguns pontos estratégicos dos cursos hídricos que cortam a cidade. As chuvas fortes e persistentes que caíram nos últimos dias geraram assoreamentos, carrearam lixos e entulhos para os canais de escoamento, além de fazer crescer excessivamente a vegetação em algumas das áreas, requerendo intervenções para retomada do fluxo normal das águas.

Nesta semana, um dos locais assistidos pelo trabalho são as manilhas sob o viaduto entre os bairros Canaã e Cidade Nobre, próximo à área da feira. A previsão é de que o serviço seja concluído na próxima sexta-feira (3).

De acordo com o secretário Valter Martins da Sesuma, a Prefeitura está desobstruindo ainda a passagem sob a ponte da avenida Maanaim, também nas imediações, para evitar o transbordamento do ribeirão que corre pela região em direção à Vila da Paz, um ponto sempre preocupante nas ocasiões de maior precipitação pluviométrica devido às moradias situadas num plano mais baixo. “O objetivo da ação é evitar transtornos e dar mais segurança a todos, já que o final do ano é uma época tradicionalmente chuvosa e os meteorologistas têm previsto altas precipitações para o período”, destacou.

MONITORAMENTO E CUIDADOS

De acordo com a Defesa Civil, ligada à Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), a repartição tem feito um trabalho de acompanhamento permanente quanto à previsão de índices pluviométricos. A unidade tem monitorado diariamente as medições feitas pelos órgãos especializados, procurando manter a comunidade alerta quanto a eventuais alterações climáticas com perspectiva de maior impacto sobre o município.

Para minimizar o problema do entupimento de bueiros e galerias, o principal fator causador de enchentes e alagamentos na área urbana da cidade, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente orienta a população a evitar o descarte indevido de materiais inservíveis. Outra causa de transtornos em algumas ruas são certos loteamentos irregulares e cortes mal orientados em terrenos particulares, que produzem desmoronamentos e empurram lama para as vias pavimentadas.