Ipatinga mantém em dia repasse de recursos para entidades sociais

Em cumprimento de uma de suas principais bandeiras – manter em dia os compromissos, e especialmente com entidades conveniadas –, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Assistência Social (SMAS), realizou na segunda-feira (19) o pagamento relativo ao mês de março a todas as entidades socioassistenciais do município. O total de recursos é da ordem de R$ 732 mil.

Conforme os gestores da SMAS, desde o início do atual mandato os pagamentos têm sido feitos rigorosamente nas datas previstas ou mesmo antecipados, para que os serviços, que são essenciais para a população em situação de vulnerabilidade, não sofram nenhum prejuízo de continuidade.

Apesar da pandemia, as atividades voltadas para a população de rua, por meio do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) – que tem a função de inserir este público na rede de proteção social – e a Casa de Acolhimento Parusia – que realiza os acolhimentos – têm sido desenvolvidas normalmente. Outros serviços, que envolvem crianças e adolescentes, são realizados de forma remota.

Para o secretário adjunto de Assistência Social, Mauro Nunes, essa postura do governo de evitar atrasos nos repasses de recursos relativos a convênios é fundamental para que as entidades tenham segurança e tranquilidade para cumprirem seus programas de trabalho.