Ipatinga prepara manifestação por respeito à Constituição e liberdade

Ipatinga será o centro das manifestações regionais, previstas para o dia 7 de setembro, quando várias cidades brasileiras farão grandes mobilizações exigindo “Respeito à Constituição Federal e Eleições Transparentes”. O Grupo Guerreiros Voluntários B38 Vale do Aço confirmou a realização do evento que terá participação de outros sete movimentos regionais que se uniram para organizar as várias atividades do dia 7 de setembro.

De acordo com Joel Souto, da coordenação geral, as atividades previstas na programação são: caravana regional a Brasília; igrejas cristãs farão 24h de vigílias, jejuns coletivos e orações pela Pátria; a partir das 6h será interrompido parcialmente o trânsito nas BR´s 381 e 458 (saídas para BH, Valadares e Caratinga); arrecadação de alimentos não perecíveis pela Capelania Unicev; às 8h, sairão motociatas e carreatas de Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso em direção ao Horto e suporte integral aos caminhoneiros, enquanto durar a paralisação.

ELEIÇÕES E LIBERDADE

Ele informou ainda, que dois subtemas compõem a pauta que culminará com a interrupção parcial do trânsito nas duas rodovias: contagem pública dos votos e destituição dos ministros do STF. “Sem contagem pública de votos não há transparência eleitoral. Já o STF é essencial à democracia, mas todos os seus membros estão sujeitos às mesmas leis que se obrigam a guardar. Os ministros têm extrapolado muito. Liberdade não combina com ditadura”, explicou Souto.

Para o presidente do Republicanos paraisense, Reinaldo Luiz, responsável pela mobilização local juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores de Santana do Paraíso, Alessandro Fábio, são visíveis as ações inconstitucionais de quem tem a obrigação de guardar a Constituição. “Não é democrático a mesma autoridade denunciar, investigar, julgar, condenar e prender. Totalitarismo é antagônico à democracia”, observou Luiz.

Outros seis grupos conservadores regionais também assinam a manifestação. São eles: a Frente Vale do Aço (FVA), Direita Minas Fabriciano, União Juventude Patriota (UJP), Voz do Povo, Vale do Aço nas Ruas (VAR) e Ouvidoria Popular (OP).