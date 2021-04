Ipatinga promove ações para marcar o Dia Mundial do Autismo

Em mais um ato inovador, a Prefeitura Municipal de Ipatinga, por meio das Secretarias de Educação (SME), Assistência Social (SMAS), Comunicação (Secom) e Saúde (SMS), promoverá a partir de 2 de abril, data alusiva ao Dia Mundial da Criança com Espectro Autista, a Semana de Conscientização, com ações voltadas para o tema e que se estenderão até 9 de abril.

Devido à pandemia do novo coronavírus, a programação será realizada de maneira virtual, com palestra, live e vídeos exibidos pelos canais oficiais da SME.

A programação terá entre os participantes a professora Lilliam Ribeiro, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional e do Centro de Integração Azul (CIA), uma associação que tem como visão proporcionar um ambiente de integração entre sociedade, famílias e pessoas no espectro autista.

Segundo o chefe do Executivo, as ações foram idealizadas para chamar a atenção para a representatividade das crianças portadoras do espectro autista, a despeito das limitações impostas pelos tempos de pandemia. “Como a inclusão é uma das bandeiras do nosso governo, queremos chamar a atenção sobre o Dia Mundial da Criança com Espectro Autista, para que mais crianças tenham acesso ao tratamento e o tema seja amplamente debatido pela população”, disse.

O DIA 2 DE ABRIL

O autismo é um transtorno que acomete pessoas de todos os gêneros, independente de renda e etnia, podendo se apresentar de forma leve, moderada ou grave, quando há grande comprometimento cognitivo e comportamental importante.

A data de 2 de abril foi escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e instituída no ano de 2007. O principal objetivo é que a população mundial se conscientize sobre o autismo, que atualmente acomete cerca de 70 milhões de pessoas ao redor do planeta.