Ipatinga realiza ações de conscientização sobre drogas lícitas e ilícitas

Sob a coordenação da Secretaria de Administração, a Prefeitura de Ipatinga realizou nesta sexta-feira (25), nas dependências da Suplan, no bairro Cidade Nobre, uma ação de conscientização dos servidores sobre o Projeto Cuide-se Mais, que enfatiza problemas relacionados à dependência de tabaco, álcool e, também, drogas ilícitas, apontando para mecanismos de apoio no serviço público. O Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, conforme estabelecido pela ONU – Organização das Nações Unidas, é o 26 de junho.

Presente na abertura da programação na Suplan, que aconteceu no início do expediente matutino, o prefeito Gustavo Nunes dirigiu palavras aos servidores e também frisou a importância do projeto: “Nossa Administração sempre esteve preocupada com o bem-estar de nosso servidor, e a aplicação deste projeto, que visa a promoção de saúde e qualidade de vida no trabalho, é algo que reflete isso. O uso de drogas lícitas e ilícitas traz reflexos muito negativos, seja no trabalho, na família ou na sociedade, de um modo geral, e é papel do poder público atuar com ações preventivas e conscientizatórias”, refletiu.

O projeto é desenvolvido pelo Departamento de Administração de Recursos Humanos (Dearh), por meio da Seção de Assistência e Benefício (Seabe). Há ainda a participação da Seção de Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmet), em parceria com a rede de serviços da saúde, Alcoólicos e Narcóticos Anônimos. O objetivo é promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho, com ações preventivas relacionadas ao uso de álcool, tabaco e outras drogas.

O secretário de Administração do município, Matheus Braga, considera que a iniciativa tem produzido frutos muito positivos, “tanto em relação ao bem-estar físico quanto aos aspectos sociais e emocionais, constituindo-se um relevante instrumento de amparo àqueles que se conscientizam ou admitem que precisam se ver livres do problema”.