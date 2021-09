Ipatinga realiza no sábado o Dia D de vacinação antirrábica

A Prefeitura de Ipatinga, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), seção ligada à Secretaria de Saúde, organiza para o próximo sábado (25), em mais de 30 pontos da cidade, a execução do Dia D de vacinação antirrábica. As equipes de saúde estarão divididas nos locais definidos, no horário de 8h às 16h, e a previsão é que cerca de 2.000 animais recebam a imunização.

De acordo com a gerente do CCZ, Eliane Garção, “o objetivo é realizar uma ação de vacinação rápida e sem aglomeração”. A campanha, conforme acrescentou, é realizada dentro dos protocolos de segurança contra o novo coronavírus, sendo obrigatório ao proprietário do animal usar máscara e manter o distanciamento social no local de vacinação.

A imunização é indicada para animais a partir dos três meses de vida e, para vacinar, é preciso que eles estejam sadios. O animal deve ser levado para vacinar sempre por um adulto e em segurança. O cão deve estar com a guia e coleira. Em caso de animal bravo, deve-se adotar a focinheira. Os gatos precisam ser conduzidos em caixas específicas para evitar fugas. Fêmeas gestantes ou amamentando e filhotes não serão vacinados.

A CAMPANHA

Em Ipatinga, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) iniciou a vacinação dos pets no dia 1º de setembro e, desde então, percorreu quase 40 localidades com equipes em pontos fixos e móveis. Levantamento realizado nesta segunda-feira (21) apontou que já foram vacinados 3.838 animais, sendo 3.186 cães e 652 gatos.

A DOENÇA

De acordo com a Secretaria de Saúde, a raiva é uma doença infecciosa aguda transmitida por meio da mordedura, arranhadura ou lambidas de animais contaminados. Trata-se de uma zoonose, um tipo de doença que pode ser transmitida do animal para o homem. O vírus se concentra em maior quantidade na saliva, sangue e secreções dos animais acometidos pela doença.

CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Dia “D”- 25/09/2021

Postos de Vacinação

8h às 16h

1 – Campo Itamarati (Bethânia)

2 – UBS Vila Militar

3 – E. M. Vilma Faria (Vila Militar)

4 – E. M. Chirlene Cristina (Bethânia)

5 – E. E. Chico Mendes (Bethânia)

6 – UBS Vale do Sol (Quadra)

7 – Centro Comunitário Vale do sol

8 – UBS Bom Jardim I/Praça Central

9 – UBS Bom Jardim II

10 – E. M. Levindo Mariano (Bom Jardim)

11 – UBS Vila Celeste

12 – Praça Central (Vila Celeste)

13 – UBS Esperança I

14 – UBS Esperança II

15 – UBS Nova Esperança

16 – Praça da rua Galiléia com Caldeus

17 – UBS Canaã

18 – UBS Bom Retiro

19 – UBS Veneza/Quadra

20 – Planalto (Área da Lagoa)

21 – E. M. Paulo Freire (Parque das Águas)

22 – UBS Jardim Panorama

23 – Igreja Católica – Caravelas

24 – UBS Caravelas

25 – Escola Municipal Barnabé

26 – UBS Limoeiro

27 – UBS Vila Formosa

28 – Praça Principal Limoeiro

29 – Praça do Coreto (Ideal)

30 – Móvel (partes altas)

31 – Praça Central (Cid. Nobre – Duvale)

32 – Game – Escola Municipal Ary Malta