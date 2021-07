Ipatinga realiza vacinação de cães neste sábado

A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Seção de Controle de Zoonoses, está recebendo ao longo desta semana o Projeto de Vacinação Canina, desenvolvido pela empresa Samarco, em parceria com a ONG Ajuda. Depois de acontecerem em vários bairros, neste sábado (17) a imunização dos animais contra diversas doenças ocorre no estacionamento do Ipatingão, de 8h ao meio-dia.

Até o momento já foram aplicadas mais de 2.400 vacinas V8, que protegem contra seis tipos de doença (cinomose, hepatite infecciosa canina, parvovirose, coronavirose, parainfluenza canina e leptospirose).

Para ser vacinado, o animal deve estar saudável, sem febre ou diarréia, com peso adequado e, de preferência, previamente vermifugado. Não serão vacinadas cadelas prenhes, no cio e em lactação.

A Secretaria de Saúde orienta que o condutor do animal esteja usando máscara e leve o cão com guia e coleira, cartão de vacinas (se tiver) além de sacola para recolher fezes.

Eliane Oliveira Garção Lana, gerente da Seção de Controle de Zoonoses, explica que desde filhotes os cães estão sujeitos a contrair diversas doenças. Algumas delas, além de serem propagadas entre os cães, podem ser transmitidas também para as pessoas.

“A vacinação é a melhor maneira de proteger seu animal de estimação e, consequentemente, assegurar o bem-estar e a saúde de toda família. Uma vez protegido, seu pet corre riscos menores de sofrer com doenças graves e que podem ser fatais”, orienta Eliane.