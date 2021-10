Ipatinga recebe mais de cinco mil brinquedos para doação a entidades assistenciais

Com a aproximação do Dia das Crianças (12 de outubro), uma data sempre celebrada com bastante destaque no calendário anual, alguns gestos de fraternidade importantes já começam a ser realizados em Ipatinga. Nesta quarta-feira (6), a empresa Colchões Polar, com fábrica no bairro Cidade Nobre, doou à administração do município, para repasse a entidades assistenciais, cerca de 5.500 brinquedos que foram arrecadados em sua campanha “Realize Sonhos, Doe Sorrisos”.

O chefe do Executivo fez questão de comparecer ao ato para registrar pessoalmente o seu agradecimento. E, na oportunidade, destacou o valor das parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. “Todos sabem como a nossa administração vislumbra parcerias com a iniciativa privada e o quanto esse espírito de cooperação que procuramos estimular significa para o desenvolvimento do nosso município. Então, temos que destacar o papel cidadão cumprido por esta empresa, que já marcou sua posição em favor da cidade ao doar colchões para o Hospital de Campanha e também roupas e agasalhos, em outra ocasião. Agora, com a aproximação do Dia das Crianças, recebemos mais essa importante contribuição para aqueles que não têm perspectiva de serem presenteados em um dia tão especial, o que é digno do nosso reconhecimento e da nossa gratidão”, ressaltou o prefeito.

O diretor da empresa, Tiago Temponi, assim se expressou no ato de entrega dos brinquedos: “Acreditamos que a solidariedade é indispensável ao ser humano. Doar o melhor de si em prol do outro é algo que só traz crescimento como pessoa. Para nós, estes brinquedos se traduzem como um acolhimento, um momento especial para proporcionarmos intensa alegria, um dia mais feliz a muitas crianças economicamente menos favorecidas”.

A Prefeitura de Ipatinga realizará nessa quinta-feira (7) o repasse dos brinquedos. Eles serão destinados a 14 entidades selecionadas no município.